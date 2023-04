"The Idol": un dernier teaser torride et une date de sortie pour la série de The Weeknd

La série produite par A24 et co-créée par Sam Levinson (Euphoria) et Abel "The Weeknd" Tesfaye - avec Lily-Rose Depp en mega star - sera diffusée en avant-première le 4 juin sur HBO et le lendemain en France.

The Idol raconte comment, après qu'une dépression nerveuse aie stoppé net sa dernière tournée, la chanteuse Jocelyn (Lily-Rose Depp) est déterminée à revendiquer son statut légitime en tant que plus grande et plus sexy pop star d'Amérique. Ses passions sont ravivées par Tedros (The Weeknd), un entrepreneur de boîte de nuit au passé trouble et sordide. Cette relation l'emmènera-t-elle vers de nouveaux sommets glorieux ou dans les profondeurs les plus sombres de son âme ?

Amy Seimetz, la réalisatrice originale, avait une vision de The Idol qui a suscité une controverse selon laquelle la série était trop engluée dans la "banalisation du porno" et comprenait des séquences "glorifiant le viol". Après une première vision des rushes, le show-runner Sam Levinson a stoppé la production, licencié la réalisatrice et repris la série en main en retournant certains plans et certaines scènes.

Lilly-Rose Depp a défendu la vision de Sam Levinson en le qualifiant de "meilleur réalisateur avec lequel elle ait jamais travaillé." Au casting, on verra aussi notamment Troye Sivan et Jennie des Blackpink.

De son côté, The Weeknd a assuré la promo de sa série ce vendredi au Coachella Festival en faisant une apparition pendant le concert de clôture de Metro Boomin dans la tente Sahara pour livrer six chansons, parmi lesquelles une nouvelle encore jamais interprétée: Double Fantasy.

Et de promo il sera encore question au festival de Cannes puisque la série y sera présentée hors compétition en avant-première.