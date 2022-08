"The Idol" : Jennie de Blackpink dans le 2e teaser de la série avec The Weeknd et Lily-Rose Depp

Le deuxième teaser de "The Idol" promet une série très chaude avec un casting qui comprend quelques surprises dont Jennie du groupe de K-pop BLACKPINK.

Crée par The Weeknd (Abel Tesfaye de son vrai nom) et du réalisateur d’Euphoria, Sam Levinson, la série "The Idol" se dévoile dans un deuxième teaser.

La deuxième bande-annonce confirme la place importante que prendra le sexe dans la série mais nous en dit également plus sur son casting. En plus de The Weeknd qui interprétera le rôle d’un gourou d’une secte des temps modernes et propriétaire d’un club qui tombe sous le charme d’une artiste pop montante jouée par Lily-Rose Depp, Jennie de BLACKPINK (créditée ici sous le nom de Jennie Ruby Jane) fera ses premiers pas en tant qu’actrice.

Moses Sumney, Mike Dean, Suzanna Son, Jane Adams, Dan Levy, Eli Roth, Rachel Sennott, Da’Vine Joy Randolph, Ramsey et Hank Azaria rejoignent également le casting. Leurs noms s’ajoutent à ceux de Troye Sivan, Hari Nef, Tunde Adebimpe et Tyson Ritter.

Blackpink a justement fait son retour vendredi.