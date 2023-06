The Idol : 7 infos insolites sur Lily-Rose Depp

Dans la série The Idol, le personnage qu’elle incarne est une chanteuse et danseuse professionnelle. Alors pour les besoins de la série, elle a été contrainte de danser et chanter comme si elle faisait ça depuis toute petite – ce qui n’était pas le cas. Elle a donc suivi beaucoup de cours pour être à la hauteur du personnage, mais malgré tout, le fait de chanter devant l’acteur qui lui donnait la réplique, à savoir Abel Tesfaye (plus connu sous le nom de The Weeknd), la complexait énormément et lui faisait peur.