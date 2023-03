The Hurting Half-Speed Remaster Tracklist :

Side A

01. The Hurting

02. Mad World

03. Pale Shelter

04. Ideas as Opiates

05. Memories Fade

Side B

01. Suffer the Children

02. Watch Me Bleed

03. Change

04. The Prisoner

05. Start of the Breakdown

The Hurting Limited Edition Blu-Ray Tracklist :

01. The Hurting

02. Mad World

03. Pale Shelter

04. Ideas as Opiates

05. Memories Fade

06. Suffer the Children

07. Watch Me Bleed

08. Change

09. The Prisoner

10. Start of the Breakdown

11. Mad World (Mike Howlett Version)

12. Watch Me Bleed (Mike Howlett Version)