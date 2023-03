The Human League, groupe qui tire son nom d’un jeu de société ?

Véritable histoire pour grand geek : The Human League. Aux tout débuts, en 1978, Phil Oakey, Ian Marsh et Martin Ware, 3 jeunes mecs de Sheffield en Angleterre, décident de créer un groupe de musique. Ils ont plein d’influences musicales qui vont de la simple pop au glam rock en passant par la Motown, et la toute naissante musique électronique qui verra l’essor de la new wave.

La musique électronique résonne bien pour Ian Marsh et Martin Ware qui étaient deux gros geeks pour l’époque, programmateur informatique en 1978. Et c’est là qu’intervient le jeu de société. Nos deux passionnés étaient amateurs de jeux de plateau et au sein de leur collection, vous trouverez Starforce : Alpha Centauri, conflit interstellaire au 25e siècle, un jeu dans son jus des années 80.