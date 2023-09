The Honey Drippers, groupe précurseur du funk

Roy C. Hammond, va également faire entrer en studio un certain Little Frankie, illustre inconnu et chanteur de piètre qualité qui n’a aucun talent. Sur l’unique galette de Little Frankie, en 66 chez Smash Records, c’est finalement Roy C. qui chante.

Les Honey Drippers (à ne pas confondre avec le projet musical de Robert Plant) sont encore étudiants lorsqu’ils sont découverts en 73 par le patron du label Alaga. Roy C. va écrire et produire, en 74, le single "I Can’t Stop You From Doing", titre tout à fait dans son époque et précurseur de la musique funk des seventies.