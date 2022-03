The Holiday : quand une jeune américaine recrée le scénario du film !

Des astuces pour voyager à moindre prix, il y en a plein… La plus connue, échanger sa maison ou son appartement avec d’autres personnes vivant à l’autre bout du monde. C’est d’ailleurs le scénario du film The Holiday, la comédie romantique des années 2000 par excellence. Il y a quelques mois une jeune femme a fait de ce scénario à l’eau de rose une réalité. Comment ? L’Internet Show vous explique !

Rencontrer l’âme sœur en faisant du home sitting, c’est à peu près le rêve de toute une génération bercée par la comédie romantique « The Holiday ». Pour tenter de le réaliser, Camille Wyand, une Américaine âgée de 25 ans et Lizzie Frainier, une Anglaise de 28 ans, ont participé à un concours sur Instagram pour résider dans l’appartement de l’une et l’autre pendant une semaine et tenter de trouver l’amour.

Tout commence donc par un concours Instagram organisé par le site d’échange de maison Home Exchange et l’application de rencontre Thursday. Le but ? Trouver deux filles pour recréer le film The Holiday. La new-yorkaise Camille Wyand remporte le concours et est invitée à échanger son appartement avec celui de Lizzie, en Angleterre. Une fois leurs maisons échangées, il reste à trouver un amoureux. Les deux jeunes femmes se créent alors un profil pour trouver l’amour sur leur lieu de vacances.

Rapidement, Camille matche avec James Paddy, un consultant en technologie. Dans une vidéo sur TikTok, elle explique : « Paddy m’a envoyé un message très mignon en disant qu’il voulait être mon Jude Law dans la vraie vie. J’ai senti que je devais aller à un rendez-vous avec lui. On a eu notre premier rendez-vous dans un restaurant appelé Mr White’s et c’était vraiment bon ! ». Pour leur deuxième rendez-vous, ils ont carrément décidé de rendre hommage au film en recréant une scène culte du film.

Mais toutes les bonnes choses ont une fin, et les vacances aussi. Camille a dû retourner à Manhattan, à plus de 5000 km de son James… Le couple envisage de se revoir, on croise les doigts pour eux ! Quant à Lizzie, elle a également eu un date mais l’histoire ne dit pas si c’était avec Jack Black…

