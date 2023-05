"The Happy Prince" : l'histoire tragique d'Oscar Wilde, condamné pour son homosexualité

Le long-métrage raconte donc les dernières années de la vie d'Oscar Wilde. En 1895, l'auteur est condamné à deux ans de travaux forcés pour sa liaison homosexuelle avec lord Alfred Douglas, un jeune aristocrate anglais. Deux ans plus tard, il ressort complètement détruit physiquement et moralement. Il a tout perdu : sa famille, sa réputation, son argent ... et meurt peu de temps après. Le réalisateur souhaitait mettre l'accent sur la cause de cette déchéance, en rapport avec le monde actuel :

L’histoire de Wilde, c’est toujours l’histoire des homosexuels aujourd’hui dans une grande partie du monde, une histoire de vie et de mort. J’ai voulu faire un film historique qui soit aussi actuel.

Co-produit par la société belge Entre Chien et Loup, The Happy Prince a en partie été tourné chez nous, à Bruxelles et en Wallonie. Une raison de plus de découvrir ce beau film !

