The Handel Project : le pianiste Seong-Ji Cho s'aventure dans le passé

Premier Prix du Concours Chopin de Varsovie en 2015, Seong-Jin Cho s’aventure hors des territoires familiers du XIXe siècle pour se plonger dans le passé. Mais plutôt que de prendre la direction de Bach ou même Scarlatti, le Coréen opte pour Haendel, moins fréquenté par les pianistes alors même que, rappelle-t-il, les œuvres pour clavecin du Saxon se prêtent tout aussi bien à nos claviers modernes.

Pour ce Projet Haendel, Cho confesse avoir écouté beaucoup d’enregistrements de clavecinistes (il cite notamment Trevor Pinnock), et avoir lui-même tenté de jouer aux clavecins les trois suites qu’il a choisies parmi les huit publiées en 1720 : la n°2 en fa majeur, la n°5 en mi majeur (avec les fameuses variations sur le Forgeron harmonieux) et la n°8 en fa mineur. Complété par deux autres courtes pièces (dont le menuet en sol mineur arrangé par Wilhelm Kempff), ce programme s’avère extrêmement convaincant dans sa façon de respecter l’esprit des œuvres tout en le combinant à la couleur et la mécanique de son Steinway.

Last but not least — et c’est en cela que le titre de Projet Haendel n’est pas usurpé — le pianiste a également enregistré ici les fameuses Variations et Fugue de Brahms sur un thème de Haendel, qu’il considère comme le sommet de l’art des variations. Les fans des Goldberg ou des Diabelli pourront ergoter, mais le couplage est logique, et offre même une perspective nouvelle sur le fameux opus 24, qu’on ne trouve d’habitude enregistré qu’entre d’autres œuvres de Brahms.

