"The Grave" : entre thriller et surnaturel, une nouvelle pépite sérielle venue d'Israël

Créée par Omri Givon, à qui l'on doit Hostages et When Heroes Fly, The Grave utilise avec talent les codes du polar pour raconter une histoire surnaturelle fascinante. Savoureux mélange des genres, la série séduit par son univers de science-fiction et son rapport au temps. Il faut de la patience pour dénouer les intrigues et le casse-tête de ce récit labyrinthique mais la récompense en vaut largement la peine.

Je ne voulais pas simplement mettre des indices et des rebondissements et les laisser pour plus tard ; j'ai toute l'histoire en tête depuis le début.

Vu le succès de la saison 1 et les questions laissées en suspens, une deuxième saison a rapidement été commandée. Comme l'explique Omri Givon à Variety ci-dessus, le créateur a bien des idées pour continuer son histoire si unique en son genre.