The Gallands, les invités de Classic 21 Lounge

Ce 26 février, l’espace lounge de Classic 21 se réjouit de recevoir les Gallands, père et fils. Un nouveau projet avec un père (Stéphane Galland) à la batterie et un fils (Elvin Galland) aux claviers.

Tirer le meilleur parti de cette période anxiogène et lutter contre les confinements successifs. C’est ce que les Galland ont voulu faire au cours des derniers mois. Le résultat est un mélange de deux mondes musicaux étendus et riches qui convergent vers un son unique mixant hip-hop, jazz, R’n’B, électro, pop, breakbeat et funk. Un instant de partage père et fils avec comme maître mot un plaisir contagieux. Le bonheur de jouer du batteur Stéphane Galland (Aka Moon, Ibrahim Maalouf, Joe Zawinul, Michel Portal, Zap Mama, Ozark Henry, Axelle Red…) et d’Elvin Galland au clavier (Manu Katché, Alice On The Roof, Mustii, Damso, le 77, Noé Preszow) inonde leurs grooves, leurs sonorités acoustiques et électroniques, leurs rythmes épicés et leurs atmosphères cinématiques. Leur répertoire d’originaux se nourrit de ce qu’ils préfèrent : Groove, progressions tripantes, mix de sons acoustiques et électroniques, rythmes énergiques et atmosphères cinématiques.