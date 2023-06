The Full Monty : 5 infos méconnues sur le film de 1997

The Full Monty a été nommé dans de nombreuses catégories de plusieurs cérémonies prestigieuses au moment de sa sortie. Ainsi, dans la course aux Oscars en 1997, on retrouvait ce "petit film" anglais qui ne payait pas de mine. Et face à lui, des mastodontes comme… Titanic.

Titanic est finalement reparti avec la majorité des statuettes en 1997 (11 pour être précis). Cattaneo est donc reparti bredouille face à James Cameron… ce soir-là ! Car si les Oscars n’ont pas récompensé le film, les BAFTA Awards de l’année suivante ont su être plus clairvoyants. Ainsi, The Full Monty est reparti avec le BAFTA du meilleur film, du meilleur acteur pour Robert Carlyle et du meilleur acteur dans un second rôle pour Tom Wilkinson.

On notera au passage qu’en 1998, c’est la musique du film qui a été récompensée aux Oscars.