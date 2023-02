"The Friends Experience" débarque à Bruxelles : découvrez l’expo immersive autour de la série culte

Après un succès retentissant aux Etats-Unis et une première étape européenne à Paris, The Friends Experience, l’exposition immersive autour de la série "Friends", débarquera du 31 mars au 18 juin prochains à Brussels Expo.

Les visiteurs pourront découvrir, sur une surface d’exposition de 9000 mètres carrés, 12 décors reconstitués de la série culte des années 1990 : notamment l’appartement de Monica et Rachel mais aussi celui de Chandler et Joey, la célèbre fontaine ou encore le Central Perk et son légendaire canapé orange.

"Les visiteurs pourront également poser aux côtés de la statue de Pat le chien ou devant le taxi de Phoebe et immortaliser leur visite par un selfie devant le baby-foot ou dans les fauteuils iconiques de Joey et Chandler avant d’aider Ross à déménager son canapé coincé dans la cage d’escalier, en clin d’œil à la séquence culte de l’épisode 16 de la saison 5", précisent les organisateurs.

La billetterie ouvrira le 22 février à midi. Les réservations seront possibles uniquement via le site www.friendstheexperience.com/brussels.