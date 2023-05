"The Freewheelin' Bob Dylan" a 60 ans

Une double production

A la production de l'album on retrouve non pas un mais deux producteurs: John Hammond, producteur du premier album et un certain Tom Wilson. C'est Hammond qui commence le travail mais, malheureusement, suite à des tensions de plus en plus importantes entre ce dernier et le manager de Dylan, Albert Grossman, Hammond sera viré de l'équipe de production. A sa place viendra donc Tom Wilson, producteur afro-américain qui produira de nombreux albums de Dylan par la suite.

Histoire d'amour

La relation entre Bob Dylan et Suze Rotolo n'est pas au beau fixe à l'époque et cela va se refléter sur l'album principalement à travers le classique "Don't Think Twice, It's Alright". Cette dernière lui annonce qu'elle s'installe définitivement en Italie pour poursuivre ses études à l'Université de Pérouse. L'artiste est sous le choc et se sent abandonné. Il décide alors d'inverser les rôles et imagine que c'est lui qui a pris la décision de la quitter à travers le texte de ce standard. Les deux amoureux finiront par se trouver et poursuivront leur romance pendant encore quelques mois par la suite.