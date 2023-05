"The Fool", un nouvel album pour Jain en forme de "déclaration d’amour"

Jain était l’invitée du 8/9 et du Mug pour son nouvel album The Fool, une exploration aussi bien artistique que cosmique.

Après cinq ans sans s’arrêter puis une pause de quatre ans, Jain fait son retour avec ce nouvel album pop et folk, inspiré de la musique des années 70, et dont le titre et les différentes chansons font référence au tarot de Marseille. Elle s’est d’ailleurs installée à Marseille pour composer l’album.

"J’avais envie de retrouver ce truc d’adolescente que j’avais au début, c’est-à-dire juste composer guitare-voix, sans production et sans personne autour", explique-t-elle.

The Fool, c’est aussi une déclaration d’amour, un thème qui revient dans quasiment toutes les chansons de l’album : "ça me tenait à cœur de faire un album qui parle d’amour parce qu’on vit dans un temps quand même assez violent, et j’avais envie justement de créer cette bulle où les gens puissent se réfugier", explique Jain.

Jain sera également présente sur les scènes belges cet été, et qui dit nouvel album dit nouvelle tenue : "c’est une nouvelle histoire, donc il faut que l’uniforme corresponde à l’album. Moi j’aime bien avoir une tenue par album", raconte-t-elle. "Il y aura un nouvel uniforme qui racontera l’histoire de cet album."