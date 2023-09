The Flow à Jambes : "Poésie à fleur d’eau", sur une scène flottante entre la plage et l’île Vas t’y Frotte

"Poésie à fleur d’eau", c’est l’intitulé du spectacle en sourdine, lumière, et poésie installé sur une scène flottante, au bord de la Meuse à Jambes, sur le site de "The Flow". Une expérience à vivre sous le casque pour le spectateur afin de ne pas déranger la faune de l’île Vas t’y Frotte, lieu où la nature est préservée.

Rimbaud, Musset, Lamartine ou Apollinaire et son Pont Mirabeau, en résonance avec la Meuse et non pas la Seine. Une expérience intime pour les spectateurs mais aussi pour les comédiens précise Nicolas Buysse…

"Poésie à fleur d’eau", avec également Elie Belvo, Karin Klercq et Maxime Glaude. Jusqu’au dimanche 3 septembre à Jambes sur la plage de "The Flow". Le spectacle est suivi d’un concert différent chaque soir. Venez équipés les soirées sont fraiches.