The Flash avec le Batman de Tim Burton : réactions positives entachées par les polémiques autour d'Ezra Miller

La sortie de The Flash était initialement prévue pour l’été 2020 avant d’être reportée à cette année à cause de la pandémie du Covid-19. Mais cette fois, c’est la bonne : le film sortira le 14 juin dans les salles de cinéma.

CinemaCon. Les premiers avis semblent montrer que The Flash mettra tout le monde d'accord. James Gunn, désormais coprésident de DC Studios, a lui-même qualifié le long-métrage comme "sûrement l'un des meilleurs films de super-héros jamais réalisé", selon le magazine Deadline

L’histoire suit les aventures de Barry Arren (Ezra Miller) alias Flash qui remonte dans le temps pour modifier le passé et ainsi sauver sa famille. Sauf qu’en altérant les événements, il a changé le futur. Il se retrouve dans une réalité parallèle, dans laquelle le Général Zod (Michael Shannon) est toujours vivant et menace de détruire la planète. Problème : les superhéros ont disparu, il doit gérer ça tout seul. Flash va tenter de faire sortir Batman de sa retraite (Michael Keaton !) et Supergirl (Sasha Calle) hors de prison.

Flashpoint a grandement inspiré l'intrigue du film. Vous l'aurez compris, l'univers cinéma de DC se lance à son tour dans le multivers. Les fans des Batman de Tim Burton auront le plaisir de retrouver Michael Keaton dans le rôle du chevalier noir. Il y aura de se nombreuses références à ces films dans The Flash, comme le dit AlloCiné

Seul (et gros) point noir au tableau : les polémiques autour de Ezra Miller, qui incarne Flash. L'acteur non-binaire a été accusé·e de détournement de mineur, d'agression sexuelle, de harcèlement, de menace avec arme à feu, de vol à main armée, etc. Iel a présenté ses excuses et suit désormais un traitement continu mais ce n'est pas assez pour certains internautes. Le réalisateur Andrés Muschietti et sa sœur Barbara Muschietti, la productrice (le duo aux commandes des films "Ca"), ont évoqué son état de santé lors d'une session questions-réponses. Ils ont déclaré qu'iel prenait les mesures nécessaires pour aller mieux et qu'ils espéraient que ça continue ainsi.

"Je dois que nous dire que nous n’avions jamais avant quelqu'un s'investir autant dans son rôle. Sa discipline de travail, sa volonté – physique, mentale et son désir d’aller plus loin – sont tout simplement incroyables", ont-ils souligné.