"The Father" sur La Une : un grand film avec Anthony Hopkins et Olivia Colman

Florian Zeller vole de succès en triomphes. Après avoir été, à 23 ans, le plus jeune prof de littérature à Sciences Po Paris, et que plusieurs de ses romans aient été primés, l’écrivain s’illustre au théâtre avec des pièces qui rencontreront à chaque fois le succès, tant critique que public. Parmi elles : Le Père en 2012, avec Robert Hirsh et Isabelle Gélinas dans les rôles principaux. Une pièce jouée dans pas moins de 45 pays et qui rafle en 2014 plusieurs Molière, avec dorénavant pour son auteur, la réputation d’être "le dramaturge français le plus joué au monde".

Florian Zeller passe royalement l’obstacle du théâtre filmé en adaptant ici sa propre pièce. Et quand on sait, en plus, que The Father est son premier long métrage, on ne peut que saluer cette performance !