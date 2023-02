"The Fabelmans", Steven Spielberg au sommet de son art !

Immense réalisateur des "Dents de la mer", de "E.T.", "Indiana Jones" ou encore "La Liste de Schindler", Steven Spielberg songe à faire un film sur son enfance depuis plus de vingt ans. C’est désormais chose faite : largement inspiré de ses souvenirs de jeunesse, "The Fabelmans" est le grand film sur le passage à l’âge adulte, et la fin d’une certaine innocence, qu’il avait toujours rêvé de tourner.

Récit d’apprentissage sensible empreint de passion et de nostalgie, le film retourne aux sources de sa vocation pour mieux dire les joies et les peines d’une vie à tenter d’appréhender le monde par le prisme de son regard de cinéaste, mélange unique de candeur juvénile et de lucidité blessée.

"The Fabelmans" est tout simplement son film le plus personnel à ce jour. Et peut-être aussi le plus beau… Une bouleversante déclaration d’amour au cinéma et à ceux qui nous sont chers !