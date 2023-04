"The Extraordinary Film Festival" lance son concours "Fais ton court !"

"The Extraordinary Film Festival" est de retour ! Ce festival "hors normes" propose une sélection internationale de films de fiction et de documentaires centrés sur les réalités et capacités des personnes en situation de handicap. Le festival, organisé tous les deux ans par l’asbl EOP, aura lieu au Delta à Namur du 8 au 12 novembre 2023.

Cet événement, unique en Belgique, propose au grand public, aux professionnels et aux personnes concernées une image positive de la personne en situation de handicap.

La vie peut être incroyable et belle, mais aussi vache et dure. Elle n’est facile pour personne, malgré les apparences. Nous avons tous nos handicaps, petits ou grands, visibles ou invisibles.

Suite au succès de l’édition de 2021, "The Extraordinary Film Festival" a décidé de renouveler son concours "Fais ton court !" pour la seconde fois. Découvrez comment participer !