The Edge dément les rumeurs de fin de carrière pour U2

The Edge a parlé en interview du lien fort qui unit les membres de U2, précisant "qu’il serait vraiment très difficile de briser le groupe".

Depuis sa création en 1976 et alors qu’il s’apprête à sortir l’album Songs of Surrender le 17 mars, le guitariste a évoqué les rumeurs qui courent actuellement et selon lesquelles le groupe pourrait être en fin de carrière. On sait que le batteur, Larry Mullen Jr, ne pourra pas jouer lors de la prochaine résidence à Las Vegas, à cause d’une intervention chirurgicale. Il sera remplacé par Bram van den Berg.

“Croyez-moi, personne n’est plus déçu que nous que Larry ne puisse pas être des nôtres à Vegas”, a dit The Edge au média the Telegraph. “Nous avons un engagement. Et dans l’histoire de U2, vous aurez assez des cinq doigts d’une seule main pour compter les concerts que nous avons annulés."

"Les personnes à qui Larry va le plus manquer, je pense, seront Bono, Adam et moi-même. Ce sera étrange de se retourner et de ne pas le voir derrière nous après toutes ces années. Mais les concerts seront incroyables."