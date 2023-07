The Eagles : mort de Randy Meisner

Le co-fondateur, premier bassiste et chanteur des Eagles est décédé dans la nuit du 26 juillet, il avait 77 ans.

Sa mort a été confirmée et révélée sur le site officiel des Eagles et sur Facebook. Leur déclaration se lit comme suit : "Les Eagles sont tristes d'annoncer que Randy Meisner, membre fondateur, bassiste et chanteur, est décédé la nuit dernière des suites de complications liées à une broncho-pneumopathie chronique obstructive.

Avec Glenn Frey, Don Henley et Bernie Leadon, Randy Meisner a formé les Eagles en 1971. Il a joué de la basse et chanté sur plusieurs des albums les plus appréciés du groupe de rock, notamment Eagles, Desperado, On The Border, One of These Nights et Hotel California. Il a coécrit le tube du groupe "Take It to the Limit", qu'il a également chanté. Avec plus de 150 millions d'albums vendus à ce jour, la contribution de Randy Meisner au succès des Eagles est indéniable.

Le groupe s'exprime en ces termes : "En tant que premier bassiste du groupe pionnier de country-rock, Poco, Randy était à l'avant-garde de la révolution musicale qui a commencé à Los Angeles à la fin des années 1960", ont-ils écrit, ajoutant que "Randy faisait partie intégrante des Eagles et a joué un rôle déterminant dans les premiers succès du groupe. Son registre vocal était étonnant, comme en témoigne sa ballade fétiche, 'Take It to the Limit'".