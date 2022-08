The Eagles : live 1980

Ce vendredi 12 août dès 9h, c’est le premier album live du groupe, sorti en novembre 1980 qu'on vous propose de revivre sur Classic 21 !

En proie pendant des années à des conflits internes, le groupe atteint un point de rupture le 31 juillet 1980, avec le dernier concert de la tournée The Long Run, un concert à Long Beach, en Californie qui marque la séparation des Eagles !

Alors pourquoi sortir un album si un groupe se sépare ? Pour des raisons de contrat bien sûr ! Le groupe doit un dernier disque à Elektra et remplit cette obligation avec la parution de Eagles Live !

Sur cet album, on retrouve des enregistrements tirés de leurs prestations au Forum de Los Angeles en octobre 1976, à Santa Monica en Californie en juillet 1980, et le fameux dernier concert de Long Beach Arena. Les membres originels des Eagles sont tous présents : Glen Frey à la guitare et au chant, Don Henley à la batterie, Don Felder et Joe Walsh à la guitare et Timothy B. Schmit à la basse.

Vous entendrez tous les plus grands hits pour retracer leur carrière : "Hotel California", "New Kid in Town", "Take it to the Limit", "Life in the Fast Lane", "Take it Easy", et j’en passe !

Un petit mot sur la pochette de l’album, on ne peut plus sobre et explicite puisqu’on y découvre la photo d’un vrai flight case rouge du groupe utilisé lors des tournées.

Bon concert !