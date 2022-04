The Duke : un gentleman cambrioleur

The Duke est de ces comédies dramatiques anglaises dont on raffole, celles qui mêlent adroitement drame social, et/ou personnel (comme ici) et fantaisie.

Inspiré d’une histoire vraie qui en son temps défraya la chronique, le film fait le portrait de cet homme de condition modeste, éternel optimiste, jamais à court d’une plaisanterie ou d’un bon mot, et toujours prêt à en découdre. Sa foi inébranlable en l’homme est son seul moteur, et l’argent le cadet de ses soucis. Mais son goût de la revendication et de la contestation tous azimuts, qu’il tente de partager avec ses deux fils, n’est guère apprécié par sa femme. Plus pragmatique, trimant comme femme de ménage pour que l’argent rentre, c’est à elle que revient donc le rôle de rabat-joie (on peut la comprendre !).

Porté par le formidable couple que forme la grande Helen Mirren et l’irrésistible Jim Broadbent, et par des dialogues tout aussi savoureux et piquants, The Duke dose ce qu’il faut d’émotions (le couple étant meurtri par la mort de leur fille de 18 ans dans un accident de vélo) et balance quelques considérations sociales bienvenues (ce qui n’est jamais superflu !) … avec cerise sur le pudding, le plaisir de voir que le pot de terre peut avoir finalement raison du pot de fer.

Roger Michell (Coup de foudre à Notting Hill, Morning Glory, Week-end royal ou encore Blackbird), malheureusement disparu en septembre dernier, nous livre une fois encore une comédie dramatique enlevée dont il avait le secret… ne vous en privez surtout pas !