The Drop, l'émission qui parle de musique et des façons d'en faire, revient pour une deuxième saison

La chaleur, c'est bien ce qui se dégage de cette reprise maîtrisée du tube de The Game. Dépoussiéré de ses presque 20 ans (!), How We Do passe dans les percussions métalliques du fameux Bacao Rhythm & Steel Band, qui a fait des reprises sa spécialité : PIMP, 1 Thing, Xxplosive... Si dans leur dernier disque (Big Crown Records), le groupe de Hambourg en place une pour El Michels Affair, il se concentre surtout sur le hip-hop, passant d'une décennie à l'autre. This is how they do !