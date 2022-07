The Doors Live at the Isle of Wight sur La Trois en TV

Août 1970 - Alors que la condamnation de Jim Morrison pour attentat à la pudeur à Miami projette une ombre inquiétante sur le groupe, les Doors s'envolent pour le Festival de l'île de Wight en Angleterre. Les 600 000 fans rassemblés avaient défoncé les clôtures pour assister aux concerts des meilleurs artistes de l’époque comme Jimi Hendrix, The Who, Miles Davis ou Joni Mitchell. Les Doors sont montés sur scène à deux heures du matin et ont prouvé qu'ils possédaient encore toute la magie qui les avait propulsés leaders de leur génération.

"Nous avons joué avec une furie contrôlée, et Jim était en bonne forme vocale", déclarait Ray Manzarek. "A cause du procès, il a tout donné mais sans bouger un muscle. Le dieu Dionysos avait été enchaîné." Moins d'un an après, Jim Morrison disparaissait.



Le dernier concert filmé de la carrière des Doors, méticuleusement restauré à partir de la pellicule originale et remixé à partir des bandes multipistes d’origine par Bruce Botnick, l’ingé-son et réalisateur historique des Doors.

Il est aujourd'hui proposé pour la première fois en son Dolby Digital 5.1 et présente la totalité du concert, avec les chansons intégrales dans une qualité visuelle et sonore maximale. 17 minutes d’interviews du groupe en bonus.

The Doors, “Live At The Isle Of Wight Festival 1970”, sorti le 23 février 2018 chez Eagle Vision