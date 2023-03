The Doobie Brothers, vraiment frères ?

Les Doobie Brothers ont atteint des sommets de popularité, aussi traversé des moments bien rock’n’roll en proie à certaines addictions, remporté des Grammy Awards, vendu près de 50 millions de disques dans le monde, placé plusieurs chansons dans le Top 10 des singles, et intronisés au Rock and Roll Hall of Fame.

Formé en 1970 à San Jose, Californie, le groupe se compose de Tom Johnston (guitares, chant), Tom Hartman (batterie), Patrick Simmons (guitares, chant) et John McFee (guitares, pedal steel, violon, chœurs). Michael McDonald (claviers, chant) ne les rejoint qu’en 75. Ce n’est absolument pas une fratrie. D’abord appelé The Pud, c’est leur ami Keith "Dyno" Rosen qui leur a trouvé un vrai nom. Selon Tom Johnston, Rosen a dit : "Puisque vous fumez tout le temps des pétards. Pourquoi ne vous appelez-vous pas les Doobie Brothers'' ("doobie" signifie joint de marijuana). Utilisé pour leurs premiers shows, le groupe trouvait le nom "stupide", mais 50 ans plus tard il est toujours là. Leur premier album fut un échec mais le second "Toulouse Street" de 72 révèle 2 pépites "Jesus is Just Alright" et "Listen to the Music".