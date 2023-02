"The Descent" : l'un des meilleurs films d’horreur des années 2000 débarque sur Tipik

Au lendemain de la Saint-Valentin, Tipik continue de vous faire vibrer mais cette fois-ci… de peur ! Le mercredi 15 février à 23h25, The Descent (2005) sera sur vos écrans. Fan.e.s du genre horrifique ? Ce film ravira plus que certainement vos attentes, puisque la critique le considère comme l’un des meilleurs des années 2000.

The Descent est un film d’horreur britannique écrit et réalisé par Neil Marshall (The Liar, Hellboy, Dog Soldiers). Le métrage a réussi le pari de se démarquer des nombreux slashers diffusés au début des 2000's. Près de 20 ans après sa sortie, The Descent a rejoint la liste des films d’horreur cultes, bouleversant par la même occasion pas mal de codes existants dans ce genre cinématographique. D’ailleurs, le très "sélect" magazine français Les Inrockuptibles pointait à propos de The Descent :

Enfin, on en tient un. Un quoi ? Eh bien, un film d'horreur qui fiche vraiment les jetons

C’est qu’aujourd’hui encore, The Descent est considéré comme la crème de la crème de l’horreur. Et ce n’est pas nous qui le clamons. En effet, comme l’explique Wikipédia :

Le film a reçu un très bon accueil à la fois de la part du public et des critiques et est régulièrement considéré par la critique comme l'un des meilleurs films d'horreur des années 2000.

The Descent a été présenté hors compétition au festival de Venise en 2005 ainsi qu'au festival du Film Britannique de Dinard. Il a reçu de nombreuses récompenses, notamment en étant lauréat du meilleur film d’horreur aux Saturn Awards - Academy of Science Fiction, Fantasy and Horror (2007).