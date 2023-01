"The Dark Side of the Moon" de Pink Floyd : une réédition et un livre pour les 50 ans

L’album culte de 1973 fêtera cette année ses 50 ans. Pour l’occasion, un livre et un coffret sont prévus pour le mois de mars.

Ce dernier sera publié via la maison d’édition Thames And Hudson au Royaume-Uni le 1er mars et le 7 mars aux Etats-Unis, le jour de la sortie de l’album en 1973.

Le nouveau livre comprendra des photos rares et inédites des coulisses et des scènes du groupe pendant les tournées de l’album de 1972 à 1975. 129 photographies en noir et blanc de Storm Thorgerson, Jill Furmanovsky, Aubrey Powell, Storm Thorgerson et Peter Christopherson documenteront les soundchecks, les spectacles et les coulisses, ainsi qu’une critique de l’écrivain rock britannique Chris Charlesworth sur le concert de Wembley en octobre 1972, publiée à l’origine dans Melody Make. Le livre détaillera également la conception visuelle de l’emblématique pochette de l’album Dark Side Of The Moon.

Bien qu’aucune annonce officielle n’ait encore été faite par Pink Floyd, le site Web de Thames And Hudson indique clairement que "cette date verra également le lancement d’un coffret Deluxe contenant une réédition de l’album ainsi que de nombreux articles musicaux connexes".

The Dark Side Of The Moon, huitième album studio de Pink Floyd, est sorti le 1er mars 1973 et est devenu depuis l’un des albums les plus vendus et les plus appréciés de tous les temps. Il s’est vendu à plus de 45 millions d’exemplaires dans le monde.