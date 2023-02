The Dancer : voici qui sont les 9 candidats sélectionnés pour la première demi-finale

Après cinq semaines d’auditions intenses dans "The Dancer", le public et les coachs ont découvert tous types de talents et de danses. Malheureusement, tous les talents choisis par le public ne sont pas directement qualifiés pour la demi-finale du concours. Chacune des prestations effectuées sur la scène de "The Dancer" a dû passer par l’étape de la sélection des coachs. Durant cette étape cruciale, les coachs ont dû visionner une seconde fois les prestations des candidats et puis sélectionner deux danseurs.euses chacun en plus de leurs coups de cœur.

À l’issue de la sélection des coachs, voici qui sont les 9 candidats.ates sélectionné.es pour l’étape de la première demi-finale.