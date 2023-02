The Dancer : voici les meilleurs moments de la quatrième soirée d’auditions

Cela fait maintenant quatre semaines que La Une vous donne rendez-vous avec "The Dancer", la plus grande émission de danse en Belgique présentée par la pétillante Sara De Paduwa, Ivan et Héloïse Blanchaert. Si vous avez manqué cette quatrième soirée d’auditions, voici un récap des meilleurs moments de la soirée.