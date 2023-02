The Dancer : voici comment voter pour votre candidat préféré lors la Grande Finale de ce soir

L’ouverture des votes débutera en début d’émission pour tous les candidats. Les éliminations se feront quant à elles en deux étapes.

Chaque finaliste devra dans un premier temps danser avec son coach. À l’issue de ces prestations, durant lesquelles les téléspectateurs ont été invités à voter, les deux candidats ayant obtenus le moins de votes (par SMS et par téléphones) seront éliminés.

Les 3 autres candidats finalistes accèderont donc à l’étape ultime de la compétition.

Etape qui les mènera vers la victoire.



Après ces éliminations, les votes seront à nouveau ouverts pour ces trois finalistes restants et le nombre de votes sera quant à lui remis à zéro.

Chaque candidat encore en lice devra alors exécuter sa chorégraphie de la phase des " Auditions ".



À la fin de ces trois prestations ultimes, le groupe, duo ou solo ayant obtenu le plus de votes de la part des téléspectateurs (par SMS et par téléphone) remportera le trophée de The Dancer et la magnifique somme de 15.000€.