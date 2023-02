Après la cinquième et ultime audition, les coachs de "The Dancer" vont se réunir pour faire des choix très audacieux et décider des candidats qu’ils souhaitent emmener en demi-finale. Après avoir visionné les performances une nouvelle fois, les coachs choisiront 2 candidats en plus de leurs coups de cœur. Il s’agit de l’étape des sélections des coachs. Durant celles-ci, nos coachs vont devoir faire des choix stratégiques et sélectionner neufs candidats qui se produiront lors de cette étape fatidique pour atteindre La Grande Finale.