"The Dancer ": une émission pour faire briller les talents belges mais aussi transmettre des émotions par le corps

"The Dancer Belgique", c’est l’émission phare de La Une qui va faire son apparition ce mardi 10 janvier sur vos écrans ! De nombreux danseurs et danseuses de tous âges et de tous styles sont prêts à vous époustoufler sur un plateau de 1400 m². Et une fois n’est pas coutume, c’est le public présent dans la salle qui décidera de l’avenir de nos candidats. En effet, muni d’un boîtier de vote, c’est le public qui détient le pouvoir d’emmener les danseurs et danseuses dans la phase suivante de la compétition.