Cloé est une jeune danseuse qui nous vient tout droit de Flandre Occidentale et qui danse depuis ses six ans. Mais son réel déclic pour cette discipline, elle l’a eu lorsqu’elle est montée sur scène. Après cette expérience magique, Cloé a compris qu’elle ne pouvait pas se passer de la danse.

Etant plutôt timide dans la vie de tous les jours, Cloé se transforme une fois sur scène.

Grâce à l’expérience "The Dancer", cette jeune danseuse souhaite prouver que grâce à la danse, on peut vaincre sa timidité.