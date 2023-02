The Dancer : un groupe bruxellois habituée des compétitions internationales ouvre le miroir

Place désormais à Street O.G de monter sur la scène de "The Dancer". Ce collectif habitué des grandes compétitions et spécialisé dans le break dance et le hip-hop est très diversifié tant en âge que dans leurs pratiques. Entre acrobates, danseurs, athlètes, experts en arts martiaux, le groupe Street O.G prône la diversité ! Âgés entre 9 et 28 ans, les membres du groupe se comportent comme une petite famille. Les plus âgés du collectif se sont formés au côtés des deux leaders du groupe, Miceal qui est plus impliqués dans les shows et Rateb qui s'occupe des compétitions à l'international. Ce collectif bruxellois ne recule devant rien. En effet, la liste de leur beau parcours est longue : Belgium's Got Talent, et de nombreux autres événements prestigieux...