Laura Morales (23 ans) et Sébastien Lemaître (35 ans) forment un duo qui s’exprime par le contemporain, le popping et le locking. Tous deux professeurs de danse et chorégraphes, ils vivent de leur passion et sont en couple depuis 5 ans. Même s’ils partagent de nombreuses chorégraphies, le couple possède des styles de danse respectifs. Laura pratique le contemporain-jazz qu’elle mélange au classique et Sébastien est plus orienté hip-hop, locking et popping. Malgré leurs styles différents, le couple trouve une harmonie dans la chorégraphie et parvient à se coordonner à la perfection !