Nous avons vu beaucoup de diversité sur la scène de "The Dancer". Lors de cette cinquième et dernière soirée d’audition, nous avons découvert une danse venue de Guinée grâce à notre candidat Makiti. Une danse traditionnelle pleine de puissance, de culture, de charisme et de coeur qui a bluffé plus de 75% du public mais aussi et surtout notre trio de coachs.