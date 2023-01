Lors de cette quatrième semaine d’auditions de "The Dancer", de nombreux candidats se sont démarqués pour l’originalité de leurs chorégraphies. Parmi eux, Nico Chanh, un danseur professionnel âgé de 28 ans qui pratique l’art martial depuis son plus jeune âge. Son style de danse est très singulier et personnel puisqu’il pratique le "Martial Dancing". Une technique très particulière composée d’un mélange de danse et d’arts martiaux.