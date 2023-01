The Dancer : Sara, Ivan et Héloïse Blanchaert s’expriment sur la passion qui unit les candidats

C’est officiel, dès ce mardi 10 janvier à 20h20 sur La Une et sur Auvio, vous découvrirez la toute nouvelle émission de divertissement "The Dancer Belgique". Dans le 8/9, on accueille Sara, Ivan et Héloïse Blanchaert qui s’expriment quant à l’émission.

La première émission d’une compétition tout à fait inédite qui vous fera vibrer durant 8 semaines. Présenté par Sara De Paduwa, avec Ivan et Héloïse Blanchaert, ce tout nouveau divertissement de La Une part à la recherche du ou de la meilleur(e) danseur.eus.e de Belgique dans une compétition exceptionnelle et unique où émotion et talent rivalisent.

Pour Sara, la passion est au cœur de cette émission :

Le point commun, c’est la passion. C’est le partage de la danse, qui est souvent une vraie revanche sur la vie. C’est pour cette raison que le parcours des candidats émut souvent le public, c’est un message à dévoiler sans mots, juste avec le corps.

Un décor impressionnant avec plus de 650 personnes dans le public. Une scène transformée en salle de danse dans laquelle se trouve un gigantesque miroir sans tain. Le principe est simple : le public est maître à bord et détient tous les pouvoirs de vote. "Cela peut générer pas mal de frustration chez les coachs", s’exclame Héloïse.