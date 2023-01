Pour cette première étape cruciale des auditions, Thomas a décidé de présenter une approche du hip-hop tout en émotion. Au travers de sa prestation, il a souhaité exprimer la rage et la douleur qu’il ressent depuis le suicide de son père lorsqu'il avait à peine trois ans. Durant toute sa prestation, le public et les coachs ont pu admirer la technique remarquable, la maitrise corporelle et l’émotion du jeune homme. Un moment suspendu qui a provoqué beaucoup d'émotions dans "The Dancer".