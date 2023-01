"The Dancer" c’est la toute nouvelle émission à ne pas rater sur La Une et Auvio ! Tous les mardis dès 20h20, on vous promet un show de danse exceptionnel, mais aussi des émotions fortes et beaucoup de diversité !

Qui sera le ou la meilleur.e danseur.euse de Belgique ?

Entrez dans la danse avec "The Dancer", une émission présentée par Sara de Paduwa, Ivan et Héloïse Blanchaert !