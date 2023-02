K-DTS est un groupe belge dynamique et varié (12 à 18 ans et un seul garçon) aux multiples victoires au sein de compétitions de danses internationales et dont l’apparition à la télévision est une première ! Si ce groupe a séduit les coachs et plus particulièrement Agustín Galiana, c’est parce qu’ils ont le don de raconter des histoires à travers leurs chorégraphies.

Leur énergie débordante est également un de leurs atouts. La semaine dernière, ils ont quitté leur zone de confort et nous ont proposé une prestation aux airs de Broadway grâce à laquelle ils ont accédé à la seconde demi-finale du Show.