The Dancer : revivez la prestation craquante d’une jeune danseuse de 11 ans

Voici l’une des plus craquantes des auditions de The Dancer ! Et cette prestation est signée Nevaëh ! Venue tout droit de La Louvière, Nevaëh est une jeune danseuse de onze ans à peine ! Son histoire d’amour avec la danse a commencé à l’âge de ses 8 ans le hip-hop. Malgré son très jeune âge, la petite Nevaëh ne recule devant rien. Grâce à ses entraînements quotidiens, la danseuse atteint déjà un haut niveau qui lui a permis d’atteindre la première place du podium dans de plusieurs concours.