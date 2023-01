Lors de cette seconde semaine des auditions, de nombreux danseurs venus des quatre coins de la Belgique ont eu l’occasion de performer sur la scène de "The Dancer". C’est le cas du groupe Six Company, ce groupe franco-belge constitué d’élèves et de deux professeures de danse issus de bruxelles. Ensemble, elles ont mis sur pied une création d’une heure nommée SIX qu’elles présentent depuis le 23 avril. Installée à Valenciennes, cette école de danse compte faire tourner ce spectacle un maximum.