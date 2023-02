The Dancer : Retour en enfance avec la prestation des Brow’nies

"The Brow"nies", ce groupe hip-hop composé en 2016 avait conquis le cœur de notre coach Aurel Zola lors de la cinquième semaine des auditions ! Pour eux, leur apparition à la télévision est une première et aussi un moyen de partager leur talent avec la Belgique entière. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la semaine dernière, ce groupe a complètement conquis le jury et le public lors de la première demi-finale du show grâce à sa performance émouvante sur le thème de la réconciliation.