The Dancer : premier succès télé pour Héloïse Blanchaert, la réceptionniste de l’émission

"Oui ! Énormément ! J’ai eu aussi beaucoup de retours adorables de la part des danseurs.

Comme c’est ma première grosse télé, j’avais un peu peur de ne pas faire mes preuves mais je n’ai finalement eu que des retours positifs donc je suis heureuse et rassurée.

Après chaque émission, je reçois énormément d’amour. Le plus important pour moi c’était que mes proches me reconnaissent dans ce que je montre de moi. Je ne voulais pas jouer un rôle et que mes parents me disent "c’était bien mais je ne t’ai pas reconnue "! Les gens sont vraiment bienveillants et de manière générale on me félicite de m’être accrochée à mon rêve et d’avoir fait tous ces sacrifices. On m’encourage beaucoup et ce n’est que du bonheur. J’ai de la chance et je suis vraiment reconnaissante".