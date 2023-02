The Dancer : pour la Saint-Valentin, le duo Fusion vous a concocté une prestation de haut vol sur le thème de l’amour

Ce mardi 14 février, place à la deuxième phase de la compétition de "The Dancer", à savoir celle des demi-finales ! La compétition monte donc d’un cran pour nos neuf candidats demi-finalistes. Pour vous prouver qu’ils/elles ont toutes les qualités pour remporter le titre de "The Dancer", nos candidats ont préparé des prestations incroyables et des scénographies impressionnantes dignes des plus grands shows.