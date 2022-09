The Dancer : on vous dévoile les premières images des tournages !

C’est un vrai plaisir de faire partie de la famille " The Dancer ".

On a déjà été très touchés par les histoires et la qualité de la danse.

J’espère qu’on va aider beaucoup de gens à se sentir mieux car la danse, c’est quelqu’un chose qui fait du bien et qui soigne. Côté compétition, je voudrais trouver quelqu’un qui a de la force, de l’élégance, de la grâce, Agustin Galiana.