Lors de cette première demi-finale de "The Dancer", Nadine a prouvé qu’elle était capable de relever des défis et surtout, fusionner son art avec n’importe quel thème. Ce mardi, Laurien Décicel a challengé sa candidate et lui a imposé le thème du tissu. Munie d’une jupe amovible, Nadine Baboy nous a proposé une performance envoûtante sans faute et pleine de force.

Après avoir récolté 80,2%, arrivera-t-elle à se hisser jusqu'à la deuxième demi-finale ?